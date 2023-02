Der neue E-Lkw aus Deutschland, der im Herbst 2021 erstmals offiziell vorgestellt wurde, hat serienmäßig ein Telematiksystem an Bord, das Fahrer, Fahrzeug und Fracht online vernetzt. Disponenten beziehungsweise Einsatzleiter können auf diese Weise den Standort und alle wichtigen Fahrzeugzustände jederzeit über das "cargofleet 3 Telematik"- Portal einsehen. Das System zeigt neben Standort, Batterieladung und Restreichweite auch die Zuladung des Fahrzeugs an. Das ermögliche eine optimierte Routenplanung und Auslastung des Fahrzeugs. Zudem soll eine Fahrstilanalyse mit Verbrauchsdaten und Stand-/Fahrzeitanalyse den Fahrer zu wirtschaftlicherem Fahren motivieren.



Durch seinen E-Antrieb ist der Bax-Lkw weniger wartungsintensiv als ein Diesel-Pendant – er kennt weder Zahnriemen noch Steuerkette oder Injektoren und andere Nebenaggregate. Die Telematik überwacht dennoch den Zustand von allen relevanten mechanischen, elektrischen und digitalen Komponenten und informiert online auch den Fuhrparkmanager. Was der Fahrer auf dem Armaturenbrett sieht, sieht gleichzeitig auch die Zentrale – sie wird sicherheitshalber gewarnt, falls ein Fahrer einmal ein Warnsignal übersieht. Der "Bax Remote Service Support" sorgt dafür, dass die Werkstatt einen Fehler bereits identifiziert, bevor das Fahrzeug zur Wartung oder Reparatur vorfährt – das spart wertvolle Zeit.