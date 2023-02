Von 15. bis 18. März 2022 hätte in Salzburg die AutoZum stattfinden sollen, die internationale Fachmesse für Autowerkstatt- und Tankstellenausstattung, Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, chemische Erzeugnisse und Umwelttechnik. Sie wurde aus hinlänglich bekannten Gründen abgesagt. Man hat aber einen neuen Termin gefunden, 20. bis 23. Juni 2023.



Christine Kosar, Head of Operations bei RX: „Wir haben uns dazu entschlossen, die AutoZum in die wärmere Jahreszeit zu verlegen, um sicherzugehen, dass die Messe im kommenden Jahr in gewohntem Umfang und am traditionellen Ort stattfinden kann. Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen, und wir freuen uns sehr, die enorme Vielfalt des Kfz-After-Sales-Bereichs in Salzburg zeigen zu können.“