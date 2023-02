Die The Autonomous-Initiative unterstützt den zukünftigen Einsatz sicherer autonomer Mobilität, indem sie das jährliche The Autonomous Hauptevent in Wien, aber auch sogenannte The Autonomous Working Groups (Arbeitsgruppen) organisiert. Die branchenübergreifenden Arbeitsgruppen arbeiten an den zentralen Herausforderungen des autonomen Fahrens, um gemeinsam sichere Referenzlösungen und empfohlene Best Practices zu entwickeln.

„Vor einem Jahr haben wir die erste Arbeitsgruppe gestartet. Heute kündigen wir dank der Beteiligung unserer Mitglieder und des Ökosystems des autonomen Fahrens zwei weitere Arbeitsgruppen an“, sagte Christoph Schulze, Technology Manager bei The Autonomous.

Infineon leitet die zweite Arbeitsgruppe „Safety of Embedded AI“. Die dritte Arbeitsgruppe „Safety & Regulation“ wird in Kürze unter der Leitung des Softwareunternehmens Kontrol starten. Beide Arbeitsgruppen nehmen noch weitere Teilnehmer auf.

Die im Juni 2021 gegründete erste Arbeitsgruppe „Sicherheit & Architektur“ liefert bereits erste Ergebnisse: „Wir haben gemeinsam mit Industrieteilnehmern an einer konzeptionellen Architektur gearbeitet, in diesem Fall an einem Level-4-Autobahnpiloten“, sagt Christoph Schulze. „Jetzt ist das gesamte Ökosystem des autonomen Fahrens und insbesondere Automobilhersteller aufgerufen, ihre Anforderungen für die Bewertung von Sicherheit und Design der Systemarchitektur einzubringen.“