DAF verstärkt das Servicenetz im südlichen Niederösterreich. Mit dem Autohaus Partsch konnte ein erfahrender Nutzfahrzeugpartner gewonnen werden. Das Unternehmen baut aktuell einen neuen Servicebetrieb für Transporter und schwere Lkw in der Gewerbestraße 1 in 2721 Bad Fischau-Brunn. Mit einem Investitionsaufwand von 8 Mio. Euro entsteht unweit der Ausfahrt Wöllersdorf an der A2 ein hochmodernes Nutzfahrzeug-Servicezentrum. Die Eröffnung ist für Juni 2022 geplant. Der neue Betrieb wird über 4 Servicebahnen inkl. Prüfstraße und eine hochmoderne Lkw-Waschanlage verfügen. Auch die Infrastruktur für Elektromobilität und alternative Antriebssysteme wurde mitgeplant. Mit dieser Investition werden 15 hoch qualifizierte Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Insgesamt beschäftigt das 1963 gegründete Autohaus Partsch mit seinen Standorten in Wr. Neustadt und Neunkirchen sowie dem eigenen Omnibusbetrieb 150 Mitarbeiter.

Für DAF und die Tschann-Nutzfahrzeuge GmbH, die 2021 den DAF-Vertrieb für Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark übernommen hat, ist es bereits der 5. Servicestützpunkt in Niederösterreich. Weitere DAF Stützpunkte sind die Tschann Himberg GmbH in 2325 Himberg, Meister-Hahn GmbH in 2201 Hagenbrunn, Hess GmbH in 3121 Karlstetten und APV Nutzfahrzeuge GmbH in 3370 Ybbs.