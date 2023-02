Der Leitsatz in der Ausbildung bei Lagermax lautet „Du bist weltbewegend“, der in seinem Doppelsinn ein Bekenntnis zum Stellenwert junger Fachkräfte von morgen enthält. Die Basis für die Ausbildung bei Lagermax ist das Rotationsprinzip, in der Mitarbeiter und über 30 Ausbildner die Lehrlinge kontinuierlich betreuen – sowohl fachlich als auch persönlich. Es gibt auch zahlreiche Benefits wie Lehrlingscamps, Lehre mit Matura, Auslandspraktika, ein Prämiensystem, Essengutscheine und Fachschulungen – alldas schafft Anreize zu Bestleistungen.



„Die Auszeichnung ist ein ganz toller Erfolg für uns und wir sehr sind stolz darauf. Der Erfolg gilt dabei unseren derzeit über 30 Lehrlingen“, freut sich Mag. Susanne Traunfellner, Lehrlingsbeauftragte bei Lagermax. Gleichzeitig wurde Jan Eckschlager unter die zehn besten Lehrlinge des Jahres im Bundesland Salzburg gewählt. Über Jahrzehnte hat man bereits mehr als 300 Lehrlinge erfolgreich ausgebildet.