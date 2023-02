Die angehenden Berufsfahrer sind bereits in der Ausbildungsphase beim Unternehmen angestellt. Die Teilnehmer erhalten nach Erwerb der Lenkberechtigung eine umfangreiche, auf die berufliche Praxis zugeschnittene, fahrerische Ausbildung in den Zentren der ÖAMTC Fahrtechnik. Dort werden sie von Profis trainiert. „Unsere Berufsfahrer Ausbildung berücksichtigt sämtliche Bedürfnisse und Anforderungsprofile des Unternehmens an sein Fahrpersonal, um die bestmögliche Vorbereitung auf den beruflichen Alltag sicherzustellen. Auf Wunsch können Ausbildungsschritte auf interne betriebliche Abläufe wie zum Beispiel Be- und Entladeprozesse, spezielle Fahrzeugkonfigurationen oder Unterweisungen ausgerichtet und integriert werden. Um den Mitarbeitern ein Maximum an Erfahrung mitzugeben, besteht auch die Möglichkeit, den unternehmenseigenen Fuhrpark bereits in der Ausbildung einzusetzen", erklärt Hermann Wirrer, Chefinstruktor Lkw und Bus, der ÖAMTC Fahrtechnik, die Inhalte.



Die angehenden Berufsfahrer starten zunächst mit dem Erwerb des C- bzw. CE-Führerscheins in Partnerfahrschulen der ÖAMTC Fahrtechnik. Nach abgelegter Führerscheinprüfung startet die Praxisausbildung in den Fahrtechnik Zentren, die auch die Grundqualifikation und die Weiterbildung C95 oder D95 für die nachfolgenden fünf Jahre beinhaltet.