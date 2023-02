Der neue Abstellplatz ist mit einem Zufahrtsschranken, mit Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen zur A 2 sowie Infrastruktur in Form eines Verwaltungsbüros und eines barrierefreien WCs ausgestattet. Damit sich die Fahrer während der Pausen auf dem Gelände ausruhen und die Zeit gut verbringen können, stellt die Asfinag zusätzlich kostenfreies WLAN zur Verfügung. Für die Sicherheit der Fahrer sorgen Videoüberwachung, Beleuchtung und eine Notrufsprechstelle mit direkter Verbindung in die Verkehrsmanagement-Zentrale. Asfinag-Geschäftsführerin Christ und Brigadier Konrath sind sich einig: „Fitte Lenker und Lenkerinnen, in technisch einwandfreien Fahrzeugen sind unumgänglich für die Verkehrssicherheit. Und ein hoher Sicherheitsstandard sind der Asfinag und der Polizei gleichermaßen wichtig.“ Die Asfinag hat in diesen neuen SOTRA-Stellplatz rund 2,7 Millionen Euro investiert.