Der Fahrermangel kristallisiert sich zu einer der größten Herausforderungen für die österreichische Transportwirtschaft. Aktuell werden österreichweit 8.000 Lenker gesucht, allein in Niederösterreich fehlen rund 1.600 Arbeitskräfte hinter dem Steuer.Einen wesentlichen Schlüssel zur Lösung dieser Problematik sieht Beate Färber-Venz, Obfrau der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, in einem niederschwelligen Angebot für Berufsanfänger und Quereinsteiger. In einer gemeinsamen Initiative finanziert das AMS Niederösterreich daher die Bus- oder Lkw-Führerscheinausbildung inklusive E und C95. Voraussetzung dafür ist die Einstellungszusage eines Unternehmens. Neben einer solchen Einstellzusage für den arbeitssuchenden Förderwerber, muss das Unternehmen eine offene Stellenanzeige beim AMS NÖ laufen haben.