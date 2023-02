„eGen Power“ ist eine Drop-in-Lösung Allisons, die mit vielen gängigen Fahrgestellen kompatibel ist und dabei hilft, Fahrzeugentwicklungsprogramme zu beschleunigen. Sie verfügt über voll integrierte Elektromotoren, ein Zweiganggetriebe, einen integrierten Ölkühler und Pumpen für optimale Effizienz und Leistung. Die zweimotorige Ausführung eGen Power 100D hat eine Dauerleistung von 454 Kilowatt und eine Spitzenausgangsleistung von 652 Kilowatt – damit ist sie eines der leistungsfähigsten elektrischen Achssysteme auf dem Markt.



Zudem bietet Allison die eGen Power 130D an, eine 13-Tonnen-Variante der 100D, die speziell für den europäischen und asiatisch-pazifischen Markt entwickelt wurde. Darüber hinaus ist eine einmotorige Variante im Programm, die eGen Power 100S mit einer Achslast von 10,4 Tonnen, die sich ideal für viele Anwendungen im mittleren und schweren Bereich eignet. Allison baut sein Portfolio an elektrischen Antriebsprodukten kontinuierlich aus und wird auf der IAA eine neue voll integrierte e-Achse aus der eGen Power Serie vorstellen.



Alle diese Novitäten sind am Allison-Messestand auf der IAA 2022 zu begutachten (Halle H12, Stand D44), auf dem eGen-Power-e-Achsen und die vollautomatischen Getriebe von Allison über eine interaktive Augmented-Reality-Präsentation zu sehen sein werden; 360°-Blick auf die inneren und äußeren Komponenten der Produkte garantiert. Die technischen Experten von Allison sind an Ort und Stelle, um über die gesamte Palette der Produkte und Technologien zu informieren und den Übergang zur Elektrifizierung zu erörtern.