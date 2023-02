Fraunhofer ISI hat die GPS-Daten von 400.000 Lkws, die in Europa unterwegs waren, getrackt und analysiert, um herauszufinden, wie lange die jeweiligen Stops dauerten. Dieses Projekt war auf zwölf Monate angelegt. Das Ergebnis: Zehn Prozent der am häufigsten angefahrenen Rastplätze in Europa, das sind etwa 3.000, zeichneten für mehr als die Hälfte aller Stops verantwortlich. Hier ist also der Ansatzpunkt für die Ladepunkte eines künftigen Hochleistungsladenetzes für Lkw entlang der Autobahnen und Schnellstraßen. Folgerichtig fordert die ACEA die nationalen Regierungen auf, jeweils die meistgenutzten 10 Prozent ihrer nationalen Lkw-Haltepunkte zu identifizieren und bis spätestens 2027 mit passenden Ladestationen auszustatten.