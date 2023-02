Wie der ÖAMTC mitteilt, ist die A13 Brennerautobahn zwischen der Raststation Brennersee und dem Grenzübergang Brennerpass für Fahrten in Richtung Süden komplett gesperrt. Grund ist ein Unfall mit einem Lkw. Wie der ORF berichtet, soll sich bereits eine Stunde nach dem Unfall ein Stau von 10 Kilometern in Richtung Italien gebildet haben. Richtung Norden sei hingegen noch ein Fahrstreifen befahrbar. Ein Lkw soll die Leitplanken durchschlagen haben. Die Bergung werde mehrere Stunden in Anspruch nehmen, von Fahrten über den Brenner in den Süden wird daher bis auf Weiteres abgeraten.