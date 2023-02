Dragan Gajic ist seit 1. März 2022 das neue Gesicht an der Spitze von Renault Trucks Österreich. Der gebürtige Niederösterreicher wird heuer 42 Jahre alt und hat seine technische Ausbildung in der HTL Wiener Neustadt absolviert.



Mit einer 20jährigen Berufserfahrung im Vertrieb ist er bestens für die spannenden Aufgaben bei Renault Trucks gerüstet. Im internationalen Kontext trug er die Verantwortung eines Key Account Manager, Head of Business Solutions und zuletzt Head of Corporate Sales.



Dragan Gajic tritt als erfahrener und dynamischer Vertriebsmanager in die Fußstapfen von Barbara Legenstein, die sich neuen Herausforderungen außerhalb des Konzerns gestellt hat.