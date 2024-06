Beim Truck & Bus Vertrieb MAN Österreich werden diesen Sommer zwei Stellen neubesetzt. Neue Leiterin des Bereichs Sales Truck in Österreich wird Natalie Kocher. Kocher ist bereits seit über 25 Jahren bei der MAN in unterschiedlichen Managementfunktionen in der Zentrale in München und in Wien tätig.

Seit drei Jahren ist sie zudem Mitglied des Aufsichtsrats der deutschen Vertriebstochter. Zuletzt leitete sie als gewerberechtliche Geschäftsführerin die Serviceorganisation und die MAN-Werkstätten in Österreich. Ihre neue Aufgabe tritt sie mit Anfang Juli 2024 an.





Dr. Mario Partl neue CSM-Leitung

Auch im Kundenservice gibt es ab Juli frischen Wind: Die Leitung des CSM-Bereiches (Customer Service Management) in Österreich übernimmt Dr. Mario Partl.

Für diesen Bereich war er in den letzten Jahren bereits im Münchner Headquarter verantwortlich, dabei bemühte sich Partl stets um engen Austausch mit seinem Heimatland Österreich. Dort startete er vor fast 30 Jahren bei MAN und durchlief verschiedene Stationen im Unternehmen.