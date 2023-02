Markus Unterstein ist ein profilierter Finanzexperte und blickt auf eine langjährige Karriere in leitenden Funktionen zurück. So verantwortete er zuletzt über mehr als zehn Jahre die Position des CFO im Vorstand eines international tätigen Familienunternehmens der Maschinenbaubranche mit Sitz in München. Davor war er als Leiter Einkauf und Finanzen sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei einem Zulieferunternehmen der Automobil-, Industrie- und Pharmabranche tätig.



Ab Februar 2023 übernimmt Markus Unterstein (45) also die Position des CFO (Chief Financial Officer) und des COO (Chief Operating Officer) in der Geschäftsführung von Kögel. Damit verantwortet er an der Seite von Kögel CEO Christian Renners die Bereiche Einkauf, Finanzen, Controlling, IT und Personal des Fahrzeugbauers. In dieser Doppelspitze werden sie zukünftig auch das operative Geschäft weiterentwickeln. Der studierte Betriebswirt und gelernte Industriekaufmann tritt die Nachfolge des bisherigen CFO Thomas Heckel (62) an, der in den wohlverdienten Ruhestand wechselt. Mit diesem Schritt ist eine geregelte Amtsübergabe sichergestellt. Ebenso wie Thomas Heckel wird der designierte CFO die gleiche Funktion beim Schwesterunternehmen Humbaur GmbH verantworten. Inhaber beider Hersteller von Anhängern und Aufbauten ist der Gersthofener Unternehmer Ulrich Humbaur. Durch die Personalunion ist es den beiden Firmen möglich, unter anderem bei Einkauf und IT effiziente Synergien zu erzielen.



