Ab sofort verstärkt der erfahrene Manager Rudolf Schmid die Kögel Trailer GmbH. Er übernimmt die Position des Vertriebsleiters Westeuropa und ist damit für die Regionen beziehungsweise Länder Nordics, BeNeLux, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Österreich und Ungarn sowie für den Kögel Kernmarkt Deutschland verantwortlich. Rudolf Schmid war zuletzt in leitender Funktion bei einem führenden europäischen Hersteller von Aufliegern und Anhängern tätig und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im internationalen Vertrieb von Anhängern und Aufliegern.



Der bisherige Vertriebsleiter Deutschland und Nordics, Stefan Sönchen, verantwortet künftig die Bereiche Kögel Finance International, Key-Account International, Vertriebsinnendienst und Customer Relationship Management (CRM). Thomas Gregor leitete zuletzt den Vertrieb Westeuropa und den Bereich Kögel Rent, Used und Mehrwertdienste in Personalunion. Er konzentriert sich fortan wieder vollumfänglich auf die Bereiche Used, Kögel Rent, Kögel Telematics und Full-Service. Die Region Osteuropa verantwortet wie bisher Milan Strmecki. Rudolf Schmid, Milan Strmecki, Stefan Sönchen und Thomas Gregor berichten direkt an den Kögel-CEO Christian Renners.