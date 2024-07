Der Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG hat den Vertrag von Bernd Spies als Mitglied des Vorstands per März 2025 um fünf weitere Jahre verlängert. Dies wurde in einer Pressemitteilung des Bremssystem-Anbieters bekanntgegeben. Demzufolge fiel das Votum des Aufsichtsrats einstimmig aus.

„Bernd Spies hat in seiner bisherigen Amtszeit das globale Nutzfahrzeuggeschäft von Knorr-Bremse durch seinen ausgezeichneten strategischen Weitblick sowie seine hervorragenden Kundenbeziehungen sehr erfolgreich vorangetrieben", kommentiert Dr. Reinhard Ploss, Aufsichtsratsvorsitzender der Knorr-Bremse AG.

In Zeiten der Transformation der Nutzfahrzeugindustrie und enormer globaler Herausforderungen habe Bernd Spies die Division Systeme für Nutzfahrzeuge für die Zukunft sehr gut aufgestellt. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm und bauen auch in Zukunft auf seine langjährige internationale Erfahrung und Expertise", so Ploss.