Knorr-Bremse bleibt in der Rennsaison 2023 Hauptsponsor des Hahn Racing Teams und feiert in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum als offizieller Sponsor des Teams in der FIA European Truck Racing Championship.

In der kommenden Saison wird Knorr-Bremse den Iveco Race Truck des sechsfachen Europameisters Jochen Hahn weiter ausstatten. Zu der Ausstattung zählen neben einer pneumatischen Bremsanlage, der Luftbeschaffung und dem Bremssattel auch eine Lenkung.

Dr. Jürgen Steinberger, Vorsitzender der Geschäftsführung der Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH, erklärt: „Wir sind sehr stolz auf die vielen Erfolge, die das Hahn Racing Team in den vergangenen 20 Jahren eingefahren hat. Gleichzeitig bietet das Truck Racing für uns die ideale Gelegenheit, Serienprodukte unter härtesten Einsatzbedingungen zu testen.“



„Wir freuen uns sehr, dass Knorr-Bremse mittlerweile bereits seit zwei Jahrzehnten als Sponsor und Technikpartner fest an unserer Seite steht“, sagt Rennfahrer Jochen Hahn.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Gemeinsam mit Partnern entwickeln das Team Hahn Racing und Knorr-Bremse derzeit einen E-Race-Truck, der in der Rennsaison 2023 als Pace-Truck zum Einsatz kommen soll. Der Saisonauftakt der FIA European Truck Racing Championship findet am 20. Mai 2023 auf dem Misano World Circuit an der italienischen Adriaküste statt.