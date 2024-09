Der Aufsichtsrat der Daimler Truck Holding AG hat Karin Rådström zum 1. Oktober 2024 zur neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens ernannt. Sie wird in dieser Funktion bis 31. Jänner 2029 bestellt. Damit tritt Rådström die Nachfolge von Martin Daum an, der am 30. September 2024 als Vorstandsvorsitzender zurücktritt. Martin Daum bleibt bis Ende des Jahres ordentliches Mitglied des Vorstands und soll damit für einen "reibungslosen Übergang" sorgen, wie es vonseiten des Unternehmens heißt.

Daum ist "Trucker mit Leib und Seele"

Martin Daum startete seine Karriere bei der damaligen Daimler-Benz AG im Jahr 1987 und war als Leiter von Daimler Trucks North America tätig. Seit der Übernahme der globalen Leitung für LKW und Busse als Vorstand der damaligen Daimler AG im Jahr 2017 haben Martin Daum und sein Führungsteam den Umsatz signifikant gesteigert und gleichzeitig die Margen deutlich erhöht und damit mehr Flexibilität für zukünftige Investitionen geschaffen, beschreibt Daimler Trucks in einer Pressemeldung. Unter seiner Führung habe Daimler Truck die technologische Transformation sowohl mit batterieelektrischen als auch mit wasserstoffbasierten Antrieben vorangetrieben.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Daimler Truck Holding AG, Joe Kaeser, dankt Daum für seine Leistungen und sein Engagement in der fast vier Jahrzehnte langen Karriere im Daimler-Konzern: „Unter seiner Leitung hat Daimler Truck den Wandel von einem Konzernbereich zu einem erfolgreichen eigenständigen DAX-Unternehmen überzeugend vollzogen. Er führte das Unternehmen erfolgreich durch eine der ereignisreichsten Zeiten der jüngeren Geschichte und war maßgeblicher Architekt für den wirtschaftlichen Erfolg und das internationale Ansehen von Daimler Truck. Sein Engagement für das Unternehmen, seine Kunden und Mitarbeiter ist bemerkenswert. Er ist ,Trucker' mit Leib und Seele."