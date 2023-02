Seit 2018 war Javier Iriarte stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates von Solaris. Darüber hinaus war er für den Bereich Strategieentwicklung und Transformation von Solaris zuständig. Mit Anfang 2023 übernimmt er den Posten des Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens. Javier Iriarte verfügt über eine umfangreiche berufliche Erfahrung auf dem ÖPNV-Gebiet. Seit 2020 war er Direktor für Strategie und Transformation im Bereich der Schienenfahrzeuge bei CAF. Früher arbeitete er bei McKinsey & Company und setzte Projekte in verschiedenen Sektoren um, u. a. Automobilbranche, Eisenbahnindustrie, Schiffbau wie auch moderne Elektronik. Er hält einen MBA (Master of Business Administration) der IESE Business School (Barcelona) und der University of California, Berkeley (Kalifornien, USA), wie auch einen Master in Industrial Engineering der TECNUN, Universität von Navarra (Donostia, San Sebastián) und der University of Washington (Seattle, USA).



„Es ist für mich eine große Ehre, so ein großartiges Unternehmen wie Solaris leiten zu können. Ich möchte mich bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates und bei der CAF-Gruppe für das Vertrauen bedanken, das sie mir entgegengebracht haben. Das Unternehmen schlägt ein neues Kapitel auf. In den letzten Jahren hat es eine tiefgreifende Transformation durchlaufen und wurde Marktführer für Elektromobilität im ÖPNV in Europa. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit unserem gesamten Team den Wachstumskurs des Unternehmens erfolgreich fortsetzen werden und dass Solaris und die CAF-Gruppe die Position des Marktführers für nachhaltigen ÖPNV, der Maßstäbe in der Branche setzt, weiter festigen werden“, sagte Javier Iriarte, der neue Vorstandsvorsitzende von Solaris Bus & Coach sp. z o.o.



Javier Calleja, der Solaris seit Oktober 2018 leitete, verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen. Nach der erfolgreichen Beendigung des ersten Strategiezyklus des Unternehmens als Teil der CAF-Gruppe beschloss er seine Karriere in einer anderen Branche fortzusetzen.

„Die Möglichkeit, Vorstandsvorsitzender von Solaris zu sein und dieses hervorragende Unternehmen leiten zu können, war eine besondere Zeit für mich. Eine der größten Stärken von Solaris sind seine Mitarbeiter. Diese fantastischen Teams zu leiten war eine einzigartige Erfahrung. Ich bin zuversichtlich, dass Solaris unter Leitung von Javier Iriarte und als Teil der CAF-Gruppe seine dynamische Entwicklung und sein rasantes Wachstum in der Elektromobilitätsbranche weiter fortsetzen wird. Dem Unternehmen steht eine strahlende Zukunft bevor“, so Javier Calleja.



