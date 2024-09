Wie DAF in einer Pressemitteilung bekannt gab, übernahm Thomas Stransky die Position des Sales Managers für Österreich und die Schweiz mit 19. August. Er tritt damit die Nachfolge von DI (FH) Gerald Puffitsch an, der zu Jahresbeginn die Leitung der Geschäfte für beide Länder übernommen hat.



Der 50-jährige gebürtige Waldviertler verfügt über eine fundierte technische und wirtschaftliche Ausbildung und 26 Jahre Erfahrung in der Nutzfahrzeugbranche.