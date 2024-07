Seit Jahresbeginn 2021 verantwortet Stephan von Schuckmann als Vorstandsmitglied die ZF-Division Elektrifizierte Antriebstechnologien, die sich laut Unternehmen seither mit rund 11,5 Milliarden Euro Umsatz (2023) zur größten Division des ZF-Konzerns entwickelt hat und knapp ein Viertel der gesamten Konzernumsätze erlöst.

Der studierte Betriebswirt von Schuckmann trat 2003 in die ZF Friedrichshafen AG ein. Nach verschiedenen Leitungspositionen wechselte er 2015 als Senior Vice President Finanzen, IT und Prozess Management in die Division PKW-Antriebstechnik, deren Leitung er 2018 übernahm.