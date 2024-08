Sein 44-jähriger Nachfolger Alexander Eberharter ist seit 27 Jahren für Gebrüder Weiss tätig. Nach verschiedenen Führungspositionen am Gebrüder Weiss-Standort Hall in Tirol übernahm er 2017 die Niederlassungsleitung in Nürnberg und war anschließend für die strategische Geschäftsentwicklung des Logistikers in Deutschland verantwortlich.

Nun unterstehen ihm 1.100 Mitarbeitende an 25 Logistikstandorten, von denen folgende sechs in den kommenden Jahren ausgebaut werden sollen:

Pratteln bei Basel

Wolfurt in Vorarlberg

Salzburg

Hall

Langkampfen in Tirol

Maria Saal in Kärnten

„Die lokalen Wirtschaftsstrukturen in der Region West sind sehr unterschiedlich, doch eines haben sie gemeinsam: Industrie- und Handelsbetriebe brauchen einen Logistiker in ihrer Nähe, der ihnen den Anschluss an ein weltweites Transportnetz mit hohen Qualitätsstandards bietet. Darauf stellen wir uns ein, indem wir die Services jeder einzelnen Niederlassung speziell auf die Bedürfnisse der regionalen Warenversender zuschneiden und in unser globales Netz einbinden“, erklärt Eberharter.