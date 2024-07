Die Generalversammlung des Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) hat Andreas Reinhardt, Leiter des Bereichs Energiedienstleistungen bei der LINZ AG ist, als BEÖ-Vorsitzenden für weitere drei Jahre wiedergewählt. Das wurde in einer Presseaussendung mitgeteilt.

In den letzten knapp zehn Jahren habe der Bundesverband Elektromobilität Österreich den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für E-Pkws vorangetrieben. „Mit über 26.000 öffentlichen Ladepunkten liegt Österreich heute im europäischen Spitzenfeld“, betont Andreas Reinhardt und fährt fort: „Der Ausbau der Elektromobilität ist einer der zentralen Schlüssel, um die Klimaziele zu erreichen. Jetzt geht es darum, den nächsten großen Schritt zu machen.“



Zum BEÖ-Vorsitzenden Andreas Reinhardt

Reinhardt studierte Elektrotechnik an der TU Graz und begann seine berufliche Karriere bei einem Automatisierungshersteller in Linz. Nach seinem Wechsel in die Energiewirtschaft war er maßgeblich für den Netzbau und den flächendeckenden Smart Meter Ausbau der LINZ AG verantwortlich.

Seit 2016 engagiert sich der Vater von zwei Töchtern auch als Vortragender für Energiethemen und Elektromobilität an der Fachhochschule Hagenberg.