Bernhard Schmidt (54) verfügt über eine langjährige Berufserfahrung in der Busbranche, zuletzt in seiner Funktion als Vertriebs- und Betriebsleiter der Sileo GmbH. In seiner neuen Position als Direktor Verkauf Busse ist Herr Schmidt Mitglied des Management-Teams von Scania Deutschland Österreich.



„Scania Busse stehen für umweltfreundliche Personenbeförderung. Die ersten paar Wochen hier haben mich bereits sehr beeindruckt, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen. Wir haben ein großartiges Portfolio und setzen die richtigen Schwerpunkte für einen nachhaltigen Personentransport im Nah- und Fernverkehr“, sagt Schmidt.