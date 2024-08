Das kartenbasierte Assistenz-System I-See optimiert Gangwechsel und Fahrgeschwindigkeit entsprechend der Route. Beim Fahren mit aktiviertem Tempomat passt sich das System der Topografie an, um die kinetische Energie des LKW optimal auszunutzen. Nähert man sich beispielsweise einer Kurve oder einem Kreisverkehr, passt I-See die Fahrgeschwindigkeit so an, dass diese Passagen möglichst energieeffizient gemeistert werden. Außerdem berücksichtigt das System durch Verkehrszeichen-Erkennung automatisch bevorstehende Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Neu ist der so genannte Pilot-Assist, der quasi den Gesundheitszustand des Fahrers kontrolliert. Werden etwa über zwei Warnstufen hinaus keine Reaktionen des Fahrers am Lenkrad registriert, bremst der FH Aero in der Spur sanft bis zum Stillstand. Anschließend werden die Türen entriegelt und der Warnblinker aktiviert.



Ebenfalls als sehr hilfreich erwies sich bei unseren Testfahrten der Door Opening Warner. Fußgänger und Radfahrer können oftmals wie aus dem Nichts auftauchen und in unmittelbarer Nähe des LKW schwer zu erkennen sein. Der Türöffnungswarner verwendet die seitlichen Radarsensoren des Abbiegeassistenten, um beide Seiten des LKW zu überwachen und Fahrer und Beifahrer auf andere Verkehrsteilnehmer in den Gefahrenbereichen hinzuweisen, bevor eine der Fahrerhaustüren geöffnet wird. Diese Warnung durch das System kann bis zu zwei Minuten nach dem Ausschalten der Zündung erfolgen.