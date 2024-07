Kürzlich gab die Prometeon Tyre Deutschland GmbH die Teilnahme am 37. Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix, dem größten Truck-Event in Deutschland bekannt. Die Veranstaltung findet vom 11. bis 14. Juli am Nürburgring statt. Zudem wurde im Rahmen der Veranstaltung das Sponsoring des „Prometeon Supertruck Awards“ übernommen – einer Auszeichnung, die in den Vorjahren unter dem Titel „Schönster-Truck-Award“ geführt wurde.



Vom Nürburgring zur Industriemesse

Wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, wird der deutsche Zweig der Prometeon Tyre Group dieses Jahr auch bei der Industriemesse vertreten sein. Am Stand an der Hauptmessestraße zeigt das Unternehmen – aktiv in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Nutzfahrzeug-, Agro- und OTR-Reifen – Reifen der Serie 02