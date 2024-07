ZF bezeichnet sich selbst als federführend bei der Entwicklung von Antriebssträngen für die Elektromobilität der nächsten Generation. Zum Beispiel bietet das Unternehmen einen elektrischen Baukasten mit den Zentralantrieben CeTrax 2 und CeTrax 2 dual sowie den Achsen AxTrax 2, AxTrax 2 dual und AxTrax 2 LF, der Nutzfahrzeugherstellern alles bereitstellen möchte, was sie zur Produktion emissionsfreier Elektrofahrzeuge benötigen.

Die elektrische Achse AxTrax 2 kann darüber hinaus in Trailer integriert werden, gibt der Hersteller bekannt. Mit diesem neuen Konzept könne ZF ein konventionell angetriebenes LKW-Trailer-Gespann in ein Hybridfahrzeug verwandeln. Der elektrische Anhänger erhöhe in der Kombination mit einem elektrisch angetriebenen Zugfahrzeug auch dessen Reichweite. Das Konzept spart laut ZF Kraftstoffemissionen um bis zu 16 Prozent und – bei Verwendung der Plug-in-Variante – um bis zu 40 Prozent ein.



Auf dem ZF Global Technology Day stellte das Unternehmen zudem sein Bremsen- und eDrive-Synergieprogramm vor. Dieses optimiert, nach Herstellerangaben, die Verbindung zwischen elektrischem Antrieb und der EBS-Bremsensteuerung. Die zusätzlich gewonnene Bremsenergie diene der Rekuperation, erhöhe die Reichweite des Fahrzeugs und ermögliche zudem ein sanfteres Anfahren.