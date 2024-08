Pro Fahrt können bis zu 1.300 Pakete transportiert werden. Betankt wird das Fahrzeug an öffentlichen Tankstellen in Wesseling und Frechen. In Kooperation mit dem GLS-Partnerunternehmen Recht Logistik und dem Vermieter Hylane wird der LKW auf der Hauptstrecke und für die Abholung von Paketen beim Kunden eingesetzt.

Die Verantwortlichen bei GLS loben den hohen Fahrkomfort des Xcient Fuel Cell mit Vollautomatik. GLS-Regionalleiter Gero Liebig hebt den niedrigen Geräuschpegel, die Laufruhe und die Wendigkeit des Fahrzeugs hervor. „Es ist toll, wie wendig der LKW ist und wie einfach und präzise er sich durch das Automatikgetriebe manövrieren lässt. Das ist vor allem beim Unterfahren der Wechselbrücken wichtig.“ Er fügt hinzu: „Das Fahrzeug macht richtig Spaß. Es ist fast so leise wie ein Elektro-Fahrzeug, wodurch eine Nacht-Anlieferung auch in bewohnten Ortslagen jederzeit möglich ist. Das gibt uns Flexibilität.“



>> Gefällt Ihnen dieser Artikel? Dann abonnieren Sie doch unseren kostenlosen Newsletter.