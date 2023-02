Um zu zeigen, wie leistungsfähig und stark ein E-Lkw ist, hat der in Österreich und Bayern tätige Nutzfahrzeughändler Tschann mit der GROHAG (Großglockner Hochalpenstraßen AG) eine Testfahrt durchgeführt. Ziel war es zu demonstrieren, dass ein E-Lkw auch für diese extremen Einsätze mit starken Steigungen geeignet ist.

„Unsere Kunden zeigen großes Interesse an Zero-Emission-Lösungen für den Gütertransport, waren aber gleichzeitig skeptisch, ob die Fahrzeuge, die sich im Flachland bereits bewährt haben, auch in einem gebirgigen Land wie Österreich einsetzbar sind“, erläutert Tschann-Geschäftsführer Enrico Simma. Bereits bei der Anreise legte der CF-Electric Sattelzug vom Standort der Firma Tschann in Salzburg Schallmoos bis zur Kassenstelle Ferleiten am Großglockner eine Strecke von 117 Kilometern und eine Höhendifferenz von 730 Metern zurück. Auf der Hochalpenstraße waren dann Steigungen bis zu 12 Prozent zu bewältigen, auch das bewerkstelligte der elektrische Sattelzug mühelos.