Bei der Berufsfahrer Akademie der ÖAMTC Fahrtechnik wird dabei wirklich nichts ausgelassen, was für den späteren Berufsalltag wichtig ist. Das Programm umfasst unter anderem, wie man das Fahrzeug effizient bewegt, Schäden vermeidet und wie die Ladung perfekt gesichert wird. Bei den LKW und Bus Ausbildungen sind zusätzlich zu C95/D95 auch Themenbereiche wie zum Beispiel die Bedienung des Digitalen Kontrollgerätes oder Fahrstreckenplanungen und vieles mehr dabei. Gefahrgut, Kran und Stapler können in diese Ausbildung integriert werden.



Bei der Praxis-Ausbildung ist zudem ein langjährig erfahrener Trainer bzw. eine erfahrene Trainerin mit jeweils zwei bis maximal vier Teilnehmenden unterwegs, um die Erfahrung so gut wie möglich an jeden Einzelnen vermitteln und weitergeben zu können. Ein Kurs ist dabei ab vier Teilnehmenden möglich, es gibt zudem auch offene Kurse, zu denen kleine Unternehmen einzelne neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schicken können. „Für die Instruktoren ist es dabei immer wieder schön zu sehen, wie durch eine Gruppendynamik die Teilnehmenden motiviert werden, sich gegenseitig unterstützen und ihre neu gewonnenen Erfahrungen an die anderen gleich weitergeben", sagt uns Wirrer im Gespräch.