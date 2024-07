Das Mietwagen-Unternehmen ATL Renting hat seinen 2.000. DAF-LKW in Betrieb genommen. Dies berichtete der niederländische LKW-Produzent DAF in einer Pressemitteilung. Demzufolge verstärkt nun der DAF XG 480 FT die Flotte von ATL Renting.

ATL Renting wurde 1997 gegründet und ist ein belgisches Familienunternehmen mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Polen, den Niederlanden und Rumänien. Es bietet Mietwagen-Optionen für LKW, Anhänger, Lieferwagen und weitere Fahrzeuge zur gewerblichen Nutzung in Europa. Der Hauptsitz befindet sich in Tessenderlo, Belgien.