Das 1972 gegründete mittelständische Unternehmen KLVrent verfügt derzeit über rund 1.600 Fahrzeuge, die maximal drei bis vier Jahre alt sind, davon rund die Hälfte gezogene Einheiten, aber auch Spezialfahrzeuge für Transport und Entsorgung. Seit der Übernahme der KLV durch Thomas Eberl im Jahr 2016 investiert man massiv in die Erneuerung der Vermietflotte. Seitdem setzt KLV auf Krone und hat bereits über 300 Fahrzeuge geordert. Mit diesen 90 Fahrzeugen erhöht sich der Fahrzeuganteil Krone in der Gesamtflotte weiter.



Thomas Kirsch, Vertriebsleiter Deutschland bei KLVrent, sagt: „ Als Vermieter möchten wir die besten Marken im Portfolio besitzen. Uns überzeugt die sehr hohe Qualität und die sehr gute Partnerschaft zwischen den Häusern Krone und KLVrent. Wir setzen auf weiteres Wachstum und planen, die Marke Krone in unserem Portfolio weiter auszubauen. Dabei setzen wir auch auf die guten Erfahrungen mit Krone Telematics.“ – Johannes Bründl, Regionalvertriebsleiter bei Krone, kennt die besonderen Herausforderungen im Vermietgeschäft: „Wir sind für diese erfolgreiche Zusammenarbeit sehr dankbar. Auf Basis der bewährten Krone Qualität liefern wir KLVrent bereits seit 1996 zuverlässige Trailer, die den hohen Anforderungen in der Vermietung gerecht werden.“



KLVrent ist in Deutschland mit über 13 Standorten tätig und beschäftigt rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Zentrale der KLVrent GmbH & Co. KG befindet sich seit Oktober 2020 am neuen Standort Nußdorf vor den Toren Traunsteins.