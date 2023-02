Gegründet hat Franz Aichwalder 1951 in Annabichl/Klagenfurt seine freie Werkstätte, die wuchs und wuchs und daher 1968 aus Platzgründen nach Klagenfurt, Hirschenwirtstraße 51 verlegt wurde – an den heutigen Standort. Mit 1972 datiert der Beginn der erfolgreichen DAF-Aichwalder-Partnerschaft und somit ist Aichwalder der älteste DAF-Partner Österreichs. 1985 schließlich übernahm Walter Aichwalder den Betrieb seines Vaters, renovierte die Werkstatt und erweiterte das Areal mit dem Bau der ersten Kärntner Prüfhalle für §57a-Überprüfungen und einer Lackiererei für Lkw und Pkw.



Im Laufe der Jahre sind aus dem Unternehmen 21 Meister hervorgegangen, was für die Aus- und Weiterbildung des Unternehmens spricht. Der europäische Titel „DAF Technician of the Year“, erging 2018 an Marin Pavicic, ebenfalls ein Meister der „Aichwalder-Schule“. 2014 übergab Walter Aichwalder das Unternehmen an seine Kinder. Harald Aichwalder übernahm die Geschäftsführung und Antonia Aichwalder die Prokura. Die Zukunftsversion der dritten Aichwalder-Generation heißt: „Wir wollen nicht die Größten werden, sondern die Besten“. DAF freut sich auf eine weiterhin so gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Aichwalder-Team.