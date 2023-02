Eine intakte Kreislaufwirtschaft gewinnt verstärkt an Bedeutung, dazu zählt auch die Instandhaltung und der Wiederverkauf gebrauchter Fahrzeuge. Am Pappas Standort in der Industriestraße 27 in Premstätten/Steiermark dürfen sich gebrauchte Nutzfahrzeuge nun räumlich ausbreiten. Nach dem vorläufigen Abschluss umfassender Modernisierungsarbeiten am ganzen Gelände haben dieser Tage drei verschiedene Bereiche ihre Geschäftstätigkeit am neuen Standort aufgenommen. Den meisten Raum hat dabei das neue NGC, das mittelfristig ein ständiges Angebot von rund 40 gebrauchten Lkw am neuen Standort (und ebenso viele am Standort Linz) plant.

Engagiert auch die Ziele der Spezialisten für gebrauchte Transporter aller Marken, die zurzeit ebenfalls alles daran setzen, die vielen Kundenwünsche schnellstmöglich und dabei unverändert wirtschaftlich abzuarbeiten. Den Marktbedürfnissen folgend, werden hier Transporter aller gängigen Marken angekauft und verkauft. Das kleine aber feine Angebot echter Neufahrzeuge ist am neuen Standort den Unimog- und Sonderfahrzeug-Spezialisten vorbehalten. Nur zu zweit am Werk, freut man sich hier über Interesse an neuen wie auch an gebrauchten Modellen, auch weil sich das gut im Sinne kurzer Wege für den Kunden gemeinsam bearbeiten lässt.