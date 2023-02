Um das Flottenmanagement zu optimieren, hat sich J.R. Company für Fleet Complete entschieden. Der auf IoT-Lösungen für Flotten-, Asset- und Arbeitskräfte-Management spezialisierte kanadische Anbieter bietet kombinierte Hard- und Software-Module, die flexibel auf die Anforderungen von J. R. Company angepasst wurden. Basierend auf klassischen Telematiklösungen wurden GPS-Tracker in allen Fahrzeugen des Zustellers verbaut. Die durch die Tracker generierten Daten werden in der Lösung in Echtzeit auf einer cloudbasierten Mobilitätsplattform gebündelt. Erfasst werden aber nicht nur relevante Daten über die Standorte der Fahrzeuge, sondern auch Fahrstrecken, gefahrene Kilometer, durchschnittliche Geschwindigkeiten und Daten zum Fahrzeugzustand. In der Plattform werden die übermittelten.

Daten dann automatisiert in übersichtliche Berichte überführt. So hat das Team des Zustellers alle Daten auf einen Blick im Dashboard. Auch die anstehenden Aufträge werden direkt über die Plattform erfasst und in einer entsprechenden Routenplanung optimiert. Vernetzt mit einer mobilen Applikation werden die Routen dann direkt auf das Smartphone oder Tablet des Zustellerteams geschickt. Kurzfristige Änderungen können per drag und drop integriert und per Push-Nachricht an den entsprechenden Fahrer oder die Fahrerin geschickt werden. Gleichzeitig wird auch die Dokumentation der vor Ort erbrachten Zustellungen mit Hilfe der Flottenmanagementlösung digital in das System eingespeist, so dass eine zeitaufwendige nachträgliche Übertragung der händisch erfassten Informationen entfällt.