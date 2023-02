Continental setzt vor allem bei den Laufstreifenmischungen an: Diese müssen auf geringe Reibung ausgelegt sein, ohne Grip oder Laufleistung negativ zu beeinflussen. Was so einfach klingt, ist aber doch eine komplexe Angelegenheit. Denn Laufstreifen und Seitenwände sind Biege-, Knick- und Scherkräften ausgesetzt. Reifen werden ja während der Fahrt von verschiedenen Kräften beeinflusst. Die ständige Verformung der Reifen und die Wiederherstellung in die ursprüngliche Form führt dazu, dass ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt wird, diesen Prozess nennt man „Hysterese“. „Diese ist eine der Hauptursachen für den Rollwiderstand von Reifen“, sagt Kaiser. „Bei der Hysterese geht Energie in Form von Wärme verloren, die durch den Kraftstoffverbrauch kompensiert werden muss, um das Fahrzeug in Bewegung zu halten.“ Genau da zeigt sich, wie wichtig die richtige Reifenwahl für den entsprechenden Einsatzzweck ist.



Weniger Rollwiderstand reduziert den Kraftstoffverbrauch – auf dieser Erkenntnis baut die Weiterentwicklung der Reifenfamilien Conti EcoPlus und Conti EcoRegional auf, das Geheimnis liegt in einer innovativen Reifengummimischung. Die Premiumreifen tragen dazu bei, Flottenkosten zu senken und CO 2 -Emissionen zu reduzieren, ohne Kompromisse bei der Laufleistung und der Langlebigkeit einzugehen. Insbesondere im gemischten Regionalverkehr, bietet der EcoRegional abhängig vom Fahrprofil des Fahrers erhebliche Einsparpotenziale.