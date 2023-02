Von einem neuen Standort in Budapest aus wird das zu Bridgestone gehörende Unternehmen künftig sein Geschäft mit Lösungen für das Flottenmanagement auf dem ungarischen Markt etablieren. In einem ersten Schritt wird die Flottenmanagement-Software "Webfleet" nun auch in ungarischer Sprache verfügbar sein und in das ungarische elektronische Mautsystem "HU-GO" integriert sein.

Die Expansion ist ein weiterer wichtiger Meilenstein von Webfleet Solutions zur Stärkung seiner europäischen Bestrebungen im Transportsektor mit mehr als 200.000 schweren Nutzfahrzeugen, die über die Flottenmanagementlösung Webfleet vernetzt sind. „Der Transport über die Straße macht in Ungarn den größten Anteil am Güterverkehr aus. Unterstützt wird diese Entwicklung auch durch eine gut ausgebaute Infrastruktur in der Region“, sagt Taco van der Leij, Vice President Webfleet Solutions Europe. „Als Marktführer für vernetzte Transportlösungen sind wir zuversichtlich, dass Geschäftskunden in Ungarn von unserer Telematik-Technologie profitieren und bei der Digitalisierung ihrer Flotten und der Vernetzung ihrer Prozesse unterstützt werden.“

Zu den Lösungen gehören Android-basierte Driver Terminals, die Fahrer innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs mit Lkw-Navigation, Funktionen zur Auftragsabwicklung und externen Anwendungen unterstützen. Neben den Standard-Telematikfunktionen wie der Positionsbestimmung von Fahrzeugen helfen Dienste für Remote-Downloads der Fahrtenschreiberdaten bei der Einhaltung von Vorschriften. Die Webfleet-Plattform kann in die bevorzugten Lösungen eines Unternehmens einschließlich Transportmanagementsystemen (TMS) integriert werden.

Die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten von Webfleet Solutions in Ungarn wird von Dariusz Terlecki, Sales Director Webfleet Solutions Poland und Osteuropa, verantwortet. Sein Team in Warschau wird künftig auch sämtliche Aktivitäten in Ungarn steuern. „Unsere Präsenz in Ungarn – einem Land mit zentraler Lage, einer starken Transportindustrie und großem Entwicklungspotenzial – wird dazu beitragen, unsere Position in der gesamten Region zu stärken“, erklärt Terlecki.

"In den mittel- und osteuropäischen Ländern ist der Anteil am internationalen Transport extrem hoch. Der Zugang zu hochmodernen Telematiklösungen zur Verbesserung der Effizienz des Flottenbetriebs und zur Bewältigung neuer Herausforderungen ist eine gute Nachricht für die Unternehmen vor Ort und die gesamte Wirtschaft der Region." Die Attraktivität des ungarischen Marktes wird durch die starke regionale Präsenz von Bridgestone noch verstärkt. Bridgestone verfügt über ein Produktionswerk sowie ein ausgedehntes Vertriebs- und Partnernetz im Land.

„Als Teil von Bridgestone haben wir ganz neue Möglichkeiten der Weiterentwicklung unseres Geschäfts gewonnen“, so Terlecki weiter. „Wir wollen Synergien nutzen, wo immer es möglich ist. Der Einstieg in den ungarischen Markt ist eine logische und konsequente Erweiterung des dort vorhandenen Portfolios von Bridgestone.“ Die Expansion nach Ungarn gibt den Startschuss für weitere umfassendere Wachstumspläne von Webfleet Solutions, im Rahmen dessen das Unternehmen seine Lösungen in neue Länder in Amerika, im Nahen Osten und in Asien bringen wird. Auch wenn die Transportbranche weiterhin der Fokusbereich von Webfleet Solutions bleibt, eröffnen sich neue Potentiale für das Unternehmen, da die Auswirkungen von Covid-19 die digitale Akzeptanz in fast allen Wirtschaftsbereichen und Märkten weiter beschleunigen. Ziel des Unternehmens ist es, die wachsende Kundennachfrage zu bedienen, indem es seine führenden Telematiklösungen in einer wachsenden Zahl an Ländern anbietet.