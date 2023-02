Bereits im vergangenen Jahr sind die Reifen Conti EcoPlus HS3+ und Conti EcoPlus HD3+ als Update gelauncht worden. Bei der Weiterentwicklung des Fernverkehrsreifens Conti EcoPlus HT3+ setzt man bei Continental auf innovative Reifengummimischungen und modernste Herstellungsverfahren. Rollwiderstand und Laufleistungsperformance sind hier gut in Einklang gebracht. Damit steht der Reifen für Kraftstoffeffizienz und besitzt gleichzeitig eine gute Runderneuerungsfähigkeit. Die neue 3PMSF-Markierung steht für Sicherheit bei jedem Wetter – einschließlich schwieriger Straßenverhältnisse bei Schnee und Eis. Die Einstufung in Klasse A des EU-Reifenlabels belegt beste Nasshaftungseigenschaften. Alles in allem ist dieser Reifen die beste Wahl zum Erreichen der effektiv niedriger Gesamtflottenkosten.