Ein entscheidender Erfolgsfaktor des UFI-Filtrationssystems ist die Integration mehrerer Funktionen in ein äußerst kompaktes Modul. Diesel-Filter und -Vorfilter sind gemeinsam in einem Träger aus Aluminium-Druckguss verbaut, der die Funktionen von Ansaugpumpe, Vorwärmer, Temperatur- und Wassersensoren vereint.Temperatursensor und Vorwärmer sorgen selbst unter widrigsten Umgebungsbedingungen für ein optimales Wärmemanagement des Kraftstoffs. Der Motor ist für den Einsatz in der Landwirtschaft vorgesehen, beispielsweise für die auf Obst- und Weinbau spezialisierten Traktoren der Baureihe ‚Agricube Pro‘ von Carraro. Derartige elektrische Sensoren tragen wesentlich zum einwandfreien Betrieb des Vierzylindermotors auch im Gelände und in der kalten Jahreszeit bei, wodurch die Motorleistung gesteigert und ein niedriger Kraftstoffverbrauch begünstigt wird.

Die Ansaugpumpe ist ein nützliches Bauteil für den Filterwechsel, damit der Kraftstoffkreislauf wieder ordnungsgemäß befüllt wird.

Der Vorfilter nimmt bei der Filterung gröberer Partikel eine zentrale Rolle ein. Seine Hauptaufgabe ist die Wasserabscheidung aus dem Kraftstoff. Zu diesem Zweck weist ein eingebauter Flüssigkeitssensor darauf hin, dass das abgeschiedene Wasser mittels dem in den Sensor integrierten Ablasshahn zu entleeren ist. Im Vorfilter wird das von UFI entwickelte und spezifizierte Filtermedium FormulaUFI.H2O verwendet, welches aus einem Mix aus Cellulose und Synthetik besteht. Es zeichnet sich durch eine Wasserabscheideleistung von mehr als 95 Prozent gemäß ISO 16332 sowie einer Filtrationseffizienz aus, die mehr als 98 Prozent der Partikel mit einer Größe von über 20 μm zurückhält. Dies gewährleistet ein Wechselintervall von bis zu 600 Betriebsstunden. Im Hauptfilter wird die gleiche Rezeptur verwendet, die hier eine Feinfiltrationsfunktion mit einer Abscheideleistung von mehr als 95 % für Partikel bis zu 4 μm gemäß ISO 19438 aufweist.

Rinaldo Facchini, CEO der UFI Filters Group, erklärt dazu: „UFI Filters steht für Zuverlässigkeit. Über die PKWs hinaus, gilt das auch für die Motorklassen, in denen deutlich höhere Leistung benötigt wird und die raueren Einsatzbedingungen ausgesetzt sind, wie das beispielsweise bei Landmaschinen der Fall ist. Aufgrund seiner Kompaktheit, seiner besonderen Leistungsstärke und der geringen Umweltbelastung wurde der 2,8-Liter-Motor als „Diesel of the Year 2020“ ausgezeichnet. Wir sind stolz, dass wir gemeinsam mit unserem Kunden ein Filtrationssystem entwickelt haben, mit dem wir maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben.“