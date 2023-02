Mit dem Prüf- und Programmiergerät Tpms Pro können Nutzfahrzeugwerkstätten den Reifenservice für Nutzfahrzeuge durchführen. Die Datenbankerweiterung Tpms Update Plus Transport erlaubt dafür nicht nur Aktivierung und Prüfung von Rdks-Sensoren. „Das Servicegerät ermöglicht pro Nutzfahrzeug die Speicherung und Verwaltung von bis zu 26 Rädern sowie gleichzeitig eine flexible Achsen- und Reifenkonfiguration auch bei Zwillingsbereifung“, so Filip Kevilj. Durch die neue RF-Technologie können dabei alle Sensordaten bei Zwillingsbereifung mit nur einem Handgriff erfasst werden.



Die Lizenzlaufzeit für das Tpms Update Plus Transport beträgt ein Jahr und beinhaltet in diesem Zeitraum regelmäßige Aktualisierungen der Datenbank für Rdks-Sensoren, Fahrzeugmodelle, Protokolle und Anlernvorgänge. So können Werkstätten ihren Kunden stets einen Service auf Basis der neuesten Informationen bieten.