Mit ContiConnect Live und der Systemintegration bei OE-Herstellern geht Continental den nächsten Schritt in Richtung digitales Reifenmanagement. Mithilfe der innovativen ContiConnect Driver App können Flottenmanager das digitale Reifenmonitoring über das offene Mercedes-Benz Truck App Portal in ihre bestehende Fahrzeughardware integrieren – direkt aus dem Büro, während das Fahrzeug unterwegs ist. „ContiConnect überträgt die Echtzeitdaten der Reifensensoren gleichzeitig auf das Display des Telematiksystems in der Fahrerkabine, an den Flottenmanager und an das 360° Solutions-Backend“, erläutert Annika Lorenz, Leiterin 360° Solutions bei Continental. „Damit stellen wir sicher, dass unseren Kunden in Echtzeit alle wichtigen Reifenparameter vorliegen und sie sofort auf Abweichungen und bei Problemen reagieren können.“ Diese Datentransparenz trägt entscheidend dazu bei, dass ein effizientes Flottenmanagement erfolgreich umgesetzt werden kann. „Optimierter Kraftstoffverbrauch, Pannenreduzierung und eine lange Reifenlebensdauer sind für unsere Kunden ein wichtiger Index“, so Lorenz.