Ein Premiumprodukt erfordert auch immer eine Premiumleistung im Servicebereich. Der Bridgestone-Kilometervertrag inklusive des Reifendruckkontrollsystems „Tirematics“ (PPK Vertrag) deckt die Bedürfnisse der Lakner Spedition optimal ab und stellt zugleich eine Entlastung im täglichen Arbeitsalltag dar. „Wir wollten uns, weder in der Werkstatt noch in der Beschaffung, mit der Reifenthematik auseinandersetzten und haben uns daher für den Full-Service-Vertrag entschieden“, so Geschäftsführer Abt.



Der Bridgestone Kilometervertrag ist Bestandteil des „total tyre care“-Konzepts und beinhaltet ein vollumfängliches Paket an Dienstleistungen und Produkten für Flottenkunden mit hohem Fokus auf die Reduzierung der totalen, operativen Kosten. Herausforderungen bezüglich Lagerhaltung und Altreifenmanagement sowie Kapazitätsprobleme von Werkstätten liegen nicht mehr in der Verantwortung des Vertragspartners. „Mit der Abgabe der Verantwortung entfällt jeglicher Aufwand in Sachen Reifenmanagement, Planbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Kraftstoffeinsparung“, erklärt Abt. „Und durch die individuelle persönliche Betreuung des für uns verantwortlichen Mitarbeiters haben wir rund um den Reifenmanagementvertrag einen Ansprechpartner für alle Anliegen.“