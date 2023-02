Bis heute macht der Straßengüterverkehr den größten Anteil der Transportaufkommen in Deutschland aus (das gilt auch für Österreich, Anm.). Zahlen aus Prä-Pandemiezeiten zeigen einen kontinuierlichen Anstieg bis zum Jahr 2019, in dem 3,8 Milliarden Tonnen Güter über die Straßen an ihren Zielort gelangten, die Bahn hingegen verzeichnete knapp 400 Millionen Tonnen, das Schiff noch einmal um die Hälfte weniger. Europaweit erreichte dasselbe Jahr einen neuen Höchstwert seit 2008: Mehr als drei Viertel des gesamten Inlandfrachtverkehrs erfolgten über den Straßenweg. Dann kam das krisengebeutelte 2020 und die Zahlen sanken weltweit, hierzulande um vier Prozent bezogen auf den gesamten Güterverkehr. Prognosen kündigen allerdings einen wirtschaftlichen Wiederaufstieg bis 2024 an, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Transportbewegungen. Trotz CO2-Bepreisung, die Anfang dieses Jahres ihren Auftakt feierte, dürfte sich in den kommenden Jahren nicht viel an der Rolle des Straßengütertransports in Deutschland ändern, dafür verzeichnet der Lkw einen zu großen Vorsprung. Trucks bilden bis auf Weiteres das Rückgrat des Frachtverkehrs.