Mithilfe von UTA SmartConnect soll die bewährte Mautbox UTA One jetzt noch leistungsstärker werden. "Das Gesamtpaket aus smarter Telematiklösung und europaweitem Mautservice trägt dazu bei, für unsere Kunden die Mobilität so einfach, komfortabel und kostensparend wie möglich zu gestalten", sagt UTA-Geschäftsführer Carsten Bettermann. Mittels GPS-Ortung lässt sich die Position und Route jedes Fahrzeugs schnell und einfach ermitteln und genau vorhersagen, wie lange es noch zum Kunden braucht. Dank des Echtzeit-Trackings behalten Disponenten zur Steuerung komplexer Lieferketten den Überblick über die rechtzeitige Verfügbarkeit von Waren. Das sorgt für mehr Si- cherheit in der Produktion und erhöht die Zufriedenheit der Kunden.

Auf Knopfdruck stehen detaillierte Reportings zur Verfügung. Das System zeichnet alle Fahraktivitäten auf, zum Beispiel die zurückgelegte Route und den Kraftstoffverbrauch. Mit automatischen Hinweisen lässt sich die effiziente Betankung der Fahrzeuge steuern. So zeigt UTA Smart-Connect immer die nächstgelegene Tankstelle an, an der Fahrer zu UTA-Konditionen kostengünstig tanken können. Dazu müssen lediglich die UTA-Akzeptanzstellen in das Navigationsgerät oder in die SmartConnect-Software geladen werden.

Der Planungs- und Verwaltungsaufwand reduziert sich auf diese Weise und Fahrer und Flottenmanager sparen Zeit. Außerdem macht das Telematiksystem die Fahrer frühzeitig auf Verkehrsstörungen aufmerksam, so dass alternative Routen angeboten werden und der Warenempfänger zeitnah auf Planabweichungen hingewiesen werden kann. Der Telematikservice UTA SmartConnect wird über die interoperable Mautlösung UTA One aktiviert. Bestandskunden können den Service zuvor im Exklusivbereich auf der UTA-Website buchen. Neukunden benötigen eine UTA One-Mautbox, um den Service nutzen zu können.