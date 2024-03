Im Rahmen der Partnerschaft wird Webfleet Teil der digitalen Service-Plattform für Logistikflotten, Bosch L.OS, welche verschiedenste Flotten, Transportunternehmen, Warenlager und digitale Lösungen miteinander vernetzt. Fuhrparkunternehmen erhalten dabei Zugang zu einem erweiterten Lösungsportfolio, welches nahtlos in die Webfleet- Flottenmanagement-Plattform integriert ist. Webfleet und Bosch möchten Dienstleistungen und Systeme in einer intelligenten Weise bündeln, so dass Unternehmen ihre Flotten auf Basis von Echtzeitdaten effizienter steuern können.



Im ersten Schritt wird Bosch Secure Truck Parking in Webfleet integriert. Über diese Buchungsplattform können Spediteure und Lkw-Fahrer verfügbare Stellplätze entlang ihrer Route in Echtzeit einsehen und online reservieren. Fuhrparks wird damit die Planung und Buchung aus einem Netzwerk von geprüften Parkplätzen erheblich vereinfacht. Sie reduzieren dazu mögliche Sicherheitsrisiken sowohl mit Blick auf ihre Fahrer als auch auf ihre Ladung. Daneben werden Kraftstoffkosten und CO2-Emissionen eingespart, die durch die Suche nach einem geeigneten Parkplatz entstehen. Geplant ist, dass Webfleet-Kunden über Webfleet direkt Zugang zu Bosch Secure Truck Parking erhalten. In diesem Zusammenhang sollen Disponenten etwa auch Empfehlungen für verfügbare Parkplätze auf Basis ihres Auftrags- und Tourenplans erhalten. Voraussichtliche Ankunftszeiten können dann beispielsweise in Abhängigkeit von der aktuellen Verkehrssituation noch genauer berechnet und dem Kunden adressiert werden. Alle Details der sicheren Parkplatzbuchung sollen automatisch über die Webfleet-Fahrer-App und die PRO Driver Terminals an die Fahrer weitergegeben werden. Durch die Partnerschaft mit Bosch baut Webfleet sein Partner-Ökosystem weiter aus und bietet Flotten einen breiten Zugang zu modernsten Technologien, die es ihnen ermöglichen, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu arbeiten.