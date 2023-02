Reifenhaus Wesselmann GmbH & CO. KG ist Mitglied der Handelsmarketing-Initiative (HMI) und ein TruckForce-Partner, der Goodyear-Kunden in Deutschland betreut. Das Unternehmen arbeitet seit mehr als zehn Jahren auf einem beeindruckend hohem Niveau und einer jährlichen Erfüllungsquote von 100%. Damit ist das Unternehmen einer der erfolgreichsten Servicepartner im Goodyear Servicenetzwerk. Gemessen wird diese herausragende Leistung beispielsweise an der Anzahl der ServiceLine24h-Einsätze, die pünktlich und zuverlässig beantwortet wurden. Außerdem hat Reifenhaus Wesselmann alle anspruchsvollen Goodyear-Kennzahlen erreicht, die ein wichtiges Indiz für Servicequalität und Zuverlässigkeit sind. „Wir sind als Familienbetrieb sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie bestärkt uns darin, weiter den mobilen Service für unsere Kunden zu leben und immer unser Bestes zu geben. Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen.“ freut sich Geschäftsführer Stefan Wesselmann über die Auszeichnung und fügt dann – angesichts der Witterungsverhältnisse bei der Award-Übergabe – schmunzelnd hinzu: „Wir lassen unsere Kunden nicht im Regen stehen.“ Stefan Bossmanns, Gebietsleiter bei Goodyear, ergänzt: „Reifenhaus Wesselmann ist das perfekte Beispiel für Service auf allerhöchstem Niveau. Diese konstante Leistung über viele Jahre hinweg ist nicht selbstverständlich. Wir freuen uns daher sehr, den TruckForce Service Award zu übergeben.“