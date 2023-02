Der Reifenhändler reicht die gebrauchten Karkassen bei seinem ContiCasingAccount ein und bekommt ein Guthaben aufs Konto. Das Guthaben in Form von runderneuerten Reifen kann er flexibel innerhalb eines Jahres abrufen – je nach Bedarf seiner Kunden. Und er profitiert darüber hinaus auch noch von einem attraktiven Austauschpreis für den runderneuerten Reifen. Der ContiCasingAccount ist im ContiOnlineCont@ct eingebunden. In der webbasierten Plattform kann der Reifenhändler den gesamten Prozess einfach und nutzerfreundlich nachvollziehen – von der Abholung bis zur Bewertung. ContiCasingAccount-Nutzer profitieren dabei von einer bevorzugten Belieferung direkt aus dem ContiLifeCycle-Werk in Hannover-Stöcken. Der Reifenhandel steuert mit ContiRe-Reifen seinen Beitrag, um Flotten nachhaltiger zu machen, Kosten zu senken und zu den effektiv niedrigsten Flottenkosten beizutragen. Die Karkassen werden von Continental abgeholt, sodass sie keinen Lagerraum beim Händler in Anspruch nehmen.



Dank der verbleibenden Karkasse, der Materialrückgewinnung und einer längeren Nutzung der Reifen ermöglichen runderneuerte Reifen im Vergleich zu nicht runderneuerbaren Reifen enorme Materialeinsparungen. Im ContiLifeCycle-Werk in Hannover optimiert Continental konsequent das Verfahren für die Heißrunderneuerung von LKW- und Busreifen sowie Systeme des Gummi-Recyclings. „Da immer mehr private und staatliche Unternehmen ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele festlegen und Methoden der nachhaltigen Beschaffung anwenden, kann sich der ressourceneffiziente Reifeneinkauf zu einem Wettbewerbsvorteil für Transportunternehmen entwickeln“, sagt Continentals Fachfrau für Flottenlösungen Annika Lorenz abschließend. Der neue ContiCasingAccount ist ein Teil davon.

➔ Ihnen gefällt dieser Artikel? Dann melden Sie sich doch gleich hier kostenlos an für unseren Newsletter!