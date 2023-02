Fleetcare ist die Weiterentwicklung des bekannten Total-Tyre-Care-Konzepts und kombiniert das Premiumreifen-Sortiment und die Reifenmanagementlösungen von Bridgestone mit den Flottenmanagementlösungen von Webfleet, Europas führender Telematiklösung für Flotten. Mit Fleetcare haben Fuhrparkbesitzer nun die Möglichkeit, ihre Gesamtbetriebskosten mithilfe dieses Komplettpakets zu reduzieren. Fuhrparks stellen höchste Ansprüche an Effizienz, Komfort und Nachhaltigkeit. Das Lösungsportfolio von Bridgestone soll dementsprechend stetig weiterentwickelt werden, um diese Anforderungen zu erfüllen und einen gesellschaftlichen und kundenorientierten Mehrwert zu schaffen.



Die neue integrierte Reifen- und Flottenmanagementlösung Fleetcare eröffnet Flottenkunden eine Vielzahl von Vorteilen, darunter die Reduzierung der Gesamtbetriebskosten, die Maximierung der Kundenzufriedenheit, Zeitersparnis, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit und Schutz.



Fleetcare bietet außerdem Geschäftsvorteile durch IoT (Internet of Things) und datengesteuerte Analysen und Dienstleistungen. Die Lösung wurde für Manager von Nutzfahrzeugflotten entwickelt, die auf der Suche nach einem umfassenden und modularen Lösungspaket sind. Es erweitert die täglichen Aufgaben um Kostenkontrolle und Automatisierung und ermöglicht auf diese Weise ein verbessertes einheitliches Management. Fleetcare ist ab sofort erhältlich und will den Flottenmarkt entscheidend verändern, indem es sowohl Reifen- als auch Flottenmanagementlösungen mit integrierten und vernetzten Daten und Berichterstattungen anbietet – alles im Rahmen eines einzigen Vertrags mit einem zentralen Partner. In Kombination mit Reifen- und Fahrzeugdaten soll es intelligente und vorausschauende Wartungslösungen geben, die zu einer optimierten Leistung und mehr Komfort führen.