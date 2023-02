Das Gesundheitsministerium hat eine Verordnung für eine 3G-Regel am Arbeitsplatz angekündigt, die ab November 2021 gelten soll. Von 1. bis 15. November ist eine zweiwöchige Übergangsfrist vorgesehen, in der statt eines 3G-Nachweises alternativ eine FFP2-Maske getragen werden kann. Positiv bewertet die Wirtschaftskammer, dass die Kontrollpflicht des Arbeitgebers durch die Regelung nicht überspannt wird, die Pflicht zu 3G betrifft grundsätzlich den Arbeitnehmer. Es genügen beispielsweise entsprechende Hinweise, stichprobenartige Kontrollen, Aushänge oder mündliche und schriftliche Informationen. Stichprobenartige Kontrollen müssen jedoch so ausgelegt sein, dass es sich um wirksame Kontrollen handelt.

Laut Informationen der WKO wird zudem auch auf die Besonderheit des Mobilitätssektors Rücksicht genommen, indem Berufskraftfahrer unter bestimmten Voraussetzungen von der 3G-Pflicht ausgenommen werden.

Mit Einführung der 3G-Nachweispflicht am Arbeitsplatz können voraussichtlich auch die Maskenregelungen an den meisten anderen Arbeitsorten vereinfacht werden: Ab 1. November sollen Arbeitnehmer durch Erbringung eines 3G-Nachweises von der Maskenpflicht entbunden sein. Ausnahme: In Alten- und Pflegeheimen sowie in Spitälern ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes – zusätzlich zum 3G-Nachweis – verpflichtend.