Allison Transmission und Nikola Corporation kooperieren bei der Erprobung von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) der Klasse 8 und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen (FCEV) im hochmodernen Vehicle Electrification + Environmental Test (VE+ET) Center von Allison. Gemeinsam erprobten die beiden Unternehmen die Leistungsfähigkeit dieser Fahrzeuge in kontrollierten thermischen Umgebungen und auf Prüfständen, die eine breite Palette von Arbeitszyklen simulieren können. Um ununterbrochene Testläufe zu ermöglichen, wurde die Wasserstoffbetankungsanlage von Nikola von einer kontinuierlichen Wasserstoffzufuhr aus dem Allison-Testzentrum gespeist. Die Fahrzeugtests beinhalteten unter anderem die Bewertung des Batteriemanagements sowie HVAC-Tests (HVAC - heating, ventilation, air conditioning), wobei Sonnen-Simulationen eingesetzt wurden, um extreme Temperaturen zu simulieren.



Das Vehicle Electrification + Environmental Test Center ist rund 5.600 Quadratmeter groß und im Mittleren Westen der USA gelegen und bietet Fahrzeugherstellern eine Reihe von Vorteilen, darunter die Möglichkeit, Tests in einer sicheren, kontrollierten und konsistenten Umgebung durchzuführen, die sichere, zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse ermöglicht. In der Testeinrichtung werden reale Anwendungen und Klimabedingungen simuliert, so dass Erstausrüster ihre Produktentwicklungs- und Validierungszeiten verkürzen und innovative Technologien und Fahrzeugsysteme schneller und effizienter auf den Markt bringen können. Darüber hinaus führt die Durchführung von Tests in einem verkürzten Zeitrahmen, der nicht von saisonalen Klima- und Straßenbedingungen abhängig ist, zu geringeren Kosten im Vergleich zu Tests auf der Straße.



